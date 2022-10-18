В России в ходе частичной мобилизации призвано более 220 тысяч человек. Правда, депутаты и чиновники пока не попадают в призыв из-за своей отсрочки. Депутат ГД РФ Сергей Миронов выступил с инициативой лишить их такой привилегии.

На данный момент это предложение затрагивает только членов Госдумы и Совфеда, однако впоследствии оно может распространиться и на представителей региональных властей.

В Северной столице общественность выступает за мобилизацию депутатов и чиновников и дальнейшую их отправку в зону СВО – в Рунете даже выложили списки годных для призыва представителей петербургской власти, бизнесменов и их родни. В реестре было порядка 80 фамилий, однако на сегодня из Петербурга на фронт добровольно уехали лишь два чиновника.

При этом сам губернатор Петербурга Александр Беглов возглавляет специальную призывную комиссию мегаполиса. Но результатов ее работы горожане пока не замечают – ситуация с призывом в Северной столице хаотична и беспорядочна, а СМИ и соцсети каждый день сообщают о новых грубых нарушениях в работе военкомов. Чиновники не знают даже точного числа призванных – изначально заявили о 80 тысячах мобилизованных, но позднее подтвердили лишь цифру в 8000 призванных петербуржцев.