Как сообщает издание «Свободная пресса», Сергей Лавров еще 18 октября 2022 года сделал заявление, что в распоряжении России появляется все больше и больше доказательств о присутствии в рядах ВСУ на территории Украины иностранных наемников.

На данный момент ВСУ все еще имеет превосходство в численности своего контингента на линии фронта, которое с каждым днем исчезает ввиду поступления в передовые отряды российской армии резервов и вновь мобилизованных бойцов. Поэтому визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Вашингтон, возможно, означает согласование дальнейших действия США и Британии относительно развития украинского кризиса.

Ситуация в Британии не простая – увольнение Лиз Трасс и выборы нового премьер-министра. В США не за горами промежуточные выборы, которые должны состояться уже 8 ноября. А поэтому и тем и другим нужны политические баллы для успешных выборов.

Вполне возможно, что сейчас Британия совместно с США активно склоняют Зеленского к штурму города Херсон, чтобы продемонстрировать хоть какую-то победу на фронте. Это необходимо Западным партнерам Украины для того, чтобы объяснить своим избирателям, что деньги из бюджета расходуются на поддержку украинского режима не зря.