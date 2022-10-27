ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает ИА SM-News, на китайском паблике Weibo на страничке верифицированного аккаунта под названием Kestrel Defense Blood-Wing было выложено интересное видео, в котором показывается десантирование на крышу здания робота-собаки с пулеметом на своей спине с беспилотника. После успешного приземления на крыше, робот-собака приподнимается на своих лапах и смотрит по сторонам, чтобы определить цели.

Как сообщается порталом WarZone, огнестрельное оружие, прикрепленное на спине у робота, может представлять собой облегченный пулемет китайского производства QBB-97. Данное оружие способно производить около 650 выстрелов в минуту. Предельная дальность боевого применения оружиz составляет 400 метров.

Такой робот можно использовать для организации неожиданной атаки на позиции врага. Его с легкостью можно высадить для занятия и удержания господствующей высоты или в глубоком тылу врага для диверсионных задач.

Вам может понравиться

Эксперт рассказал, почему газировка плохо совместима с бургером

Коммерческий директор сети «Франклинс Бургер» Денис Климкин рассказал, что газированные напитки являются не лучшим вариантом для совмещения с таким фаст-фудом, как бургеры. Он посоветовал остановить свой выбор на других напитках,

В Америке идет информационная гражданская война

Сообщается о том, что в США появилось множество фейковых СМИ, которые выдают себя за известные издания крупного масштаба. Некоторые считают, что на самом деле такие издания несут роль предвыборного агитационного

Командующий ВС Литвы отказал в передаче Украине гаубиц и систем ПВО

На заседании Государственного совета Литвы по обороне командующим ВС Вальдемарасом Рупшисом будет сделано предложение о том, чтобы отказать Украине в передаче военной техники. Рупшис заявил, что у него нет желания