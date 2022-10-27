Как сообщает ИА SM-News, на китайском паблике Weibo на страничке верифицированного аккаунта под названием Kestrel Defense Blood-Wing было выложено интересное видео, в котором показывается десантирование на крышу здания робота-собаки с пулеметом на своей спине с беспилотника. После успешного приземления на крыше, робот-собака приподнимается на своих лапах и смотрит по сторонам, чтобы определить цели.

Как сообщается порталом WarZone, огнестрельное оружие, прикрепленное на спине у робота, может представлять собой облегченный пулемет китайского производства QBB-97. Данное оружие способно производить около 650 выстрелов в минуту. Предельная дальность боевого применения оружиz составляет 400 метров.

Такой робот можно использовать для организации неожиданной атаки на позиции врага. Его с легкостью можно высадить для занятия и удержания господствующей высоты или в глубоком тылу врага для диверсионных задач.