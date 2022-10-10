На аукционной платформе Ali сегодня стартовала продажа телефонного номера «15666666666», который по китайским суевериям является самым везучим числом. Как заявляют организаторы аукциона, данный номер также является самым «красивым».

Стартовой ценой данного лота посчитали сумму, равную двум миллионам долларов. С момента начала торгов уже появилось около 600 тысяч наблюдателей, однако участники торгов все еще отсутствуют.

В описании лота указывается, что данный «красивый» номер будет действовать неограниченное время. Вместе с обретенным «везучим и красивым» номером владелец получит приличный баланс, который тоже является «красивым». Он составит 55 тысяч долларов. Однако за них необходимо будет доплатить отдельным чеком.

В случае покупки также необходимо будет погасить сумму за ПО, составляющую 1% от итоговой стоимости и 5% комиссии. Итоговая стоимость «красивого и везучего» номера составляет 2.07 миллионов долларов.