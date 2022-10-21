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В результате массированных ракетных ударов российскими ракетами, в Харькове был уничтожен цех завода «Коммунар», в котором производилась сборка ракетных комплексов «Нептун». Как сообщается в Телеграм-канале «Рыбарь», двумя российскими ракетами  было поражено здание цеха № 12, где и осуществлялась сборка частей ракетного комплекса «Нептун», способного поражать цели на воде.

На момент ракетного попадания в цеху находились ракеты в количестве 18 штук, которые были уже готовы для дальнейшего транспортирования. Отмечается, что отправка ракет должна была осуществиться на запорожский завод «Мотор-Сич» для их оснащения боевым зарядом. По сообщению источника, помещение, где производилась сборка ракет, было уничтожено в результате ракетного попадания ВС РФ. В итоге от цеха остались одни стены.

Напомним, что Российская Федерация ведет массированные ракетные обстрелы военных объектов украинской инфраструктуры, начиная с 10 октября.

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