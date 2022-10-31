Быстрый тест, который способен определить степень креативности человека, был разработан специалистами психологами из гарвардского университета. Пройти его может любой желающий, у кого есть в распоряжении всего четыре минуты свободного времени. Свои исследования американские ученые опубликовали в журнале PNAS.

Сам тест состоит из задачи на определение дивергентных ассоциаций. Участнику, который хочет пройти тест, необходимо назвать 10 существительных, которые по своему контекстному значению находятся как можно дальше друг от друга. Например, пара таких слов, как «собака» и «кошка» находятся намного ближе друг к другу по контекстному значению, чем пара слов «собака» и «окно». Задача измерения контекстного расстояния возложена на компьютерный алгоритм.

В исследовании ученых принимали участие 8914 добровольцев, что позволило сделать следующий вывод. Люди с развитым творческим началом могут подбирать пары слов, которые находятся максимально далеко друг от друга по семантическому значению. А значит, как сделали вывод ученые, такие люди способны выдавать более креативные идеи.