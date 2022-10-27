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Власти Бердянска сообщили, что с 27 октября правоохранительными органами выборочно будет проходить проверка мобильных телефонов местного населения. Соответсвующая информация была опубликована на официальном Телеграм-канале местной администрации.

В сообщении указывается, что будут искать людей, кто подписан на украинские каналы пропагандистской деятельности киевской власти. Это могут быть такие запрещенные на территории РФ Телеграм-каналы, как «Бердянск в оккупации», «Вазелин», «Бердянск.Сейчас» и тому подобные.

Как сообщает пресс-служба администрации города Бердянск, человек, который имеет подписку на каналы пропагандистского характера, уже вызывает подозрение. Подписчиков подобных ресурсов будут рассматривать в качестве пособников украинской власти.

Стоит отметить, что введение военной цензуры регулируется указом президента России о введении режима военного положения на территории Запорожской области.

 

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