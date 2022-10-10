По сообщению МК, после обстрелов РФ киевской инфраструктуры, начались массовые отъезды жителей из города. Со слов очевидцев, Центральный городской вокзал переполнен тысячами людей. Они массово заполняют поезда, которые следуют на западную часть страны.

Автомобили, пытающиеся покинуть пределы города, скопились на всех выездах. Большие очереди образовались на автомобильных заправках. По словам киевлянки Светланы, ей страшно находиться в столице, так как неизвестно, куда может попасть снаряд. Поэтому она решила выехать из города на собственном авто. Направляться женщина планирует в сторону Львова.

Другой житель столицы поведал, что в его планы входит выезд с семьей в Ужгород. А оттуда они попытаются уехать в Словению. Из Словении будут следовать в Румынию, а конечным пунктом должна стать Венгрия.

В детских садах и школах столицы отменены занятия. Магазины и аптеки работают, но в них тоже огромные очереди, так как люди закупаются продуктами и лекарственными препаратами.