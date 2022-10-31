Как сообщает портал «Русская весна», сегодня утром на всей территории Украины прозвучали десятки мощных взрывов, в результате чего во многих регионах начались пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Однако высшее военное руководство вооруженных сил Украины решило рассказать своему народу новый анекдот, что из 50 российских ракет, которые были выпущены ракетными войсками РФ, 44 были сбиты средствами ПВО.

Как сообщает портал, в Сети появилось видеоработы средств противовоздушной обороны в Киевской области, где отчетливо видно как ракеты взрываются высоко в небе, так и не найдя цели для перехвата. Соответственно, по этим кадрам можно оценить эффективность работы ПВО по всей стране, ведь на защиту неба над столицей были направлены лучшие образцы противовоздушной обороны, которыми располагает украинская сторона.

Тем временем, основная часть российских ракет сегодня достигла своих целей. И как результат, киевские власти уже предупредили всех украинцев о длительных отключениях электроэнергии.