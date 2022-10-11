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По сообщению американского издания Foreign Policy, киевский режим решил предложить западным странам составить новый договор о безопасности. Как отмечает источник, украинское правительство и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подписали договор «временной защиты» для Украины, который будет действовать до тех пор, пока страна не будет включена в состав НАТО.

По словам источника, согласно документу страны Запада будут поставлять украинской стороне передовое военное вооружение, осуществлять совместные военные маневры и поддерживать развитие оборонно-промышленной отрасли страны. Однако в материале уточняется, что Киев требует слишком многого, поэтому американское правительство вряд ли выполнит все запросы.

Напомним, что в ответ на террористические действия киевского режима на Крымском мосту, Министерством обороны РФ и Генштабом были приняты решения о массированном ударе по украинским объектам военного управления, энергетики и связи.

 

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