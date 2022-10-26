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Как сообщает Telegram-канал «Военное дело», в зоне проведения специальной военной операции  российские подразделения радиоэлектронной борьбы смогли успешно перехватить управление над дроном-камикадзе Warmate, который производит Польша. Впоследствии ударный беспилотник был успешно приземлен и обезврежен российскими бойцами. Есть информация, что для перехвата управления дроном был использован комплекс РЭБ «Красуха».

Напомним, что Российская Федерация начала проведение специальной военной операции на территории Украины еще 24 февраля. С первых дней конфликта польская сторона активно начала поддерживать киевские власти. Вооруженные силы Украины регулярно получают разнообразные образцы вооружений из Польши, которые включают в себя и дроны-камикадзе Warmate.

Польский барражирующий снаряд Warmate развивает максимальную скорость в 150 км/ч и может быть применен в радиусе 10 км. Время, которое беспилотник может провести в воздухе, составляет 30 мин, а боевая часть имеет вес в 800 грамм.

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