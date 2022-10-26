Сообщается о том, что при наступлении на Сватово подразделения украинской армии нарвались на мощнейший огонь со стороны ВС РФ. При попытке наступления врагу нанесли удары как из танков, так и от артиллерии.

По украинской военной технике также наносились удары с российских вертолетов. Сообщается о больших украинских потерях в ходе этого боя.

Ранее сообщалось о том, что основные силы Украины перекинуты в направлении Херсона и Запорожья. Именно в этих регионах в ближайшее время ожидается наступление бойцов ВСУ.

Также есть информация о том, что в результате массированных российских ударов около трети электросетей Украины повреждены, что привело к тому, что большинство городов оказалось вовсе без электричества. Президент Зеленский просит вновь помощи у западных стран.