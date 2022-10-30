Как сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на видео, опубликованное в некоторых Telegram-сообществах, бойцами российского спецназа была уничтожена диверсионная группа вооруженных сил Украины в окрестностях государственной границы России с Харьковской областью.

Участники диверсионной группы ВСУ были обнаружены в лесопосадке, которая находится на территории Харьковской области в непосредственной близости от границы с Россией. Предположительно, ДРГ остановилась на стоянку перед совершением броска через границу. Во время привала группа и была ликвидирована.

Бой произошел между группой российского спецназа, которая совершала боевой рейд, и украинской ДРГ. В результате перестрелки все четверо участников украинской диверсионной группы были уничтожены. Со стороны спецназа РФ раненых и убитых нет.

Напомним, что противник в последнее время значительно увеличил активность своих диверсионных групп на пограничных территориях. Главной целью ДРГ противника являются удары по энергетическим объектам и железнодорожным узлам.