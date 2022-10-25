Сообщается о том, что «Укроборонпром» заявили о подготовке законопроекта о максимальной локализации производства оружия в Украине. Такой ход простимулирует западные страны создавать оборонные предприятия на территории Украины, по мнению властей.

Вышеуказанный законопроект уже готов к внесению в Верховную раду.

Есть информация о том, что к разработке данного проекта причастны в том числе западные частные компании. В будущем Киев надеется на производство собственного современного вооружения и техники.

Раннее сообщалось о том, что в результате утреннего удара ВСУ по позициям российских военных Киев потерял немало единиц вооружений и членов личного состава ВСУ. Удар украинских военных был не продуман, поэтому привел к печальным последствиям для Киева. Российские бойцы с успехом отразили атаку.