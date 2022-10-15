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Как сообщает Московский Комсомолец, на Украине объявлена награда в размере 10 тысяч долларов за задержание бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (известен также под фамилией Гиркин). Награда была объявлена после того, как появилась информация, что Гиркин-Стрелков отправился на фронт.

О том, что была объявлена награда, заявил бывший предводитель одесского подразделения «Правого сектора» Сергей Стерненко. Напомним, что «Правый сектор» является запрещенной экстремистской организацией. Стерненко дал обещание выплатить денежную награду из своих личных средств человеку, который сможет взять Стрелкова в плен. Размер денежного вознаграждения составляет 10 тысяч долларов США.

Недавно, женой Стрелкова в известной социальной сети было опубликовано его фото в военном обмундировании. По данным издания, Стрелков пребывает в одном из добровольческих батальонов.

 

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