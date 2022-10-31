Как сообщает портал «Русская весна», военный обозреватель Борис Рожин уверен, что массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины со стороны Российской Федерации вышли на новый уровень. На данный момент потери Украины уже могут составить до трети от всей генерации электроэнергии. И теперь, по мнению Рожина, государство Украина столкнется с настоящим «блэкаутом».

Напомним, что основу всей генерации электроэнергии Украины составляют АЭС и угольные ТЭС. Именно эти два источника электроэнергии и составляют базу генерации всей электроэнергии страны, а именно суммарно около 9 ГВт.

Украине необходимо всего около 11-12 ГВт, поэтому недостающую разницу всегда покрывали газовые ТЭС и ГЭС. Причем гидроэлектростанции обычно использовались, чтобы покрыть недостаток электроэнергии в часы пиковых нагрузок и после ракетных ударов армии РФ. 10 октября было выведено из строя значительное количество ТЭС, соответственно нагрузка на ГЭС возросла в разы.

А сегодня массированному ракетному обстрелу подверглись распределительные устройства почти всего массива ГЭС, которые расположены по реке Днепр. Это серьезный удар по энергетике Украины, так как в сложившейся ситуации украинские энергетики не могут компенсировать пиковые нагрузки, и лишены возможности для маневра. Это и приведет к массовым отключениям от электроэнергии украинских потребителей.