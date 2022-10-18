Как сообщает издание «Свободная пресса», в войска стал поступать новый комплекс для артиллерийской разведки, который может в разы улучшить результативность контрбатарейной борьбы.

Еще 15 октября была получена информация об успешном применении комплекса артиллерийской разведки под названием 1Б75 «Пенициллин» в реальных боевых условиях. Комплексы для КББ зарекомендовали себя с наилучшей стороны в реальных условиях боевого применения для подавления огня не только старых советских артиллерийских систем противника, но и для подавления огня современных западных систем типа французской самоходной гаубицы CAESAR и американской гаубицы М777.

Автоматизированный звукотепловой комплекс или сокращенно АЗТК версии 1Б75 «Пенициллин» – это современная разработка холдинговой компании «Росэлектроника». Стадия разработки комплекса была успешно завершена еще в 2018 году. А в 2020 году первые образцы поступили уже на вооружение в армейские подразделения.