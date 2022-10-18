ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Свободная пресса», в войска стал поступать новый комплекс для артиллерийской разведки, который может в разы улучшить результативность контрбатарейной борьбы.

Еще 15 октября была получена информация об успешном применении комплекса артиллерийской разведки под названием 1Б75 «Пенициллин» в реальных боевых условиях. Комплексы для КББ зарекомендовали себя с наилучшей стороны в реальных условиях боевого применения для подавления огня не только старых советских артиллерийских систем противника, но и для подавления огня современных западных систем типа французской самоходной гаубицы CAESAR и американской гаубицы М777.

Автоматизированный звукотепловой комплекс или сокращенно АЗТК версии 1Б75 «Пенициллин» – это современная разработка холдинговой компании «Росэлектроника». Стадия разработки комплекса была успешно завершена еще в 2018 году. А в 2020 году первые образцы поступили уже на вооружение в армейские подразделения.

 

Вам может понравиться

Разведка Украины потеряла российские МиГ-29, которые базировались на двух военных аэродромах РФ

Как сообщает издание “Военное обозрение”, Министерство обороны Украины, сославшись на спутниковые фотографии, заявило, что с двух военных аэродромов российской армии пропали истребители МиГ-29. Военные аэродромы, о которых упоминалось, располагаются в

Пленный сержант «Азова» заявил о лжи Зеленского об обороне Мариуполя

Задержанный сержант Михаил Швец из националистического подразделения «Азов», который является запрещенной в РФ организацией, сообщил о том, что на самом деле президент Украины не отдавал приказа покинуть Мариуполь. Напротив, приказано

Установки «Пенициллин» противоядие от HIMARS

По сообщению издания «Свободная Пресса», новые комплексы артиллерийской разведки под названием 1Б75 «Пенициллин» теперь стоят на вооружении РФ. Стоит отметить, что данный комплекс может скрываться от средств РЭБ и разведки