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Как сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Mirror, интернациональная группа ученых провела исследование, чтобы выяснить, какое из чувств остается до последнего вздоха с умирающим человеком.

Как смогли определить исследователи, люди при смерти еще могут слышать все, что происходит вокруг. Это говорит о том, что мозг все еще может принимать и обрабатывать звуковые сигналы, даже когда физическое тело уже отказало.

Всего в эксперименте были задействованы разные группы испытуемых с неоднородным состоянием здоровья. В первой, контрольной, группе находилось 17 совершенно здоровых людей. Также была группа с 8 человеками из хосписа, которые находились в процессе лечения. Последняя группы, которая принимала участие в эксперименте, состояла из 5 пациентов, которые находились при смерти.

Всем подопытным из всех групп дали прослушать два вида музыкальных композиций. Первая композиция состояла из пяти нот, которые постоянно повторялись, а вторая композиция была с постоянно меняющейся тональностью. В итоге ученым удалось установить тот факт, что мозговая активность умирающих людей ничем не отличалась от таковой у здоровых.

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