Министр обороны Израиля Бенни Ганц твердо заявил, что Израиль «не будет поставлять системы вооружения» Украине, хотя отметил, что Иерусалим – в целом «на стороне Запада» и продолжит поддерживать Киев некоторыми иными видами помощи. Об этом и других важных причинах израильской «сдержанности» пишет The Hill. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Израиль отвергает отчаянные призывы Украины поставить передовые системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять использованию Россией иранских беспилотников-камикадзе, стремясь сохранить стратегические связи между Иерусалимом и Москвой», – отмечает американское издание, отражающее настроения политических кругов, связанных с Конгрессом США.

Израиль направил Украине гуманитарную помощь и, как сообщается, делится с Киевом некоторыми разведданными. Но твердо стоит на отказе в помощи Киеву любыми формами поставок военного назначения, тем более – техникой или системами вооружений.

Сохранить свои связи с Москвой Иерусалиму представляется гораздо более важным. «Эти связи включают в себя общение Израиля с Россией в Сирии, направленное против поставок иранского оружия через страну, и озабоченность Израиля делами еврейской диаспоры в России», – указывает The Hill.

Отказ Ганца от военной помощи Киеву прозвучал вскоре после того, как посольство Украины в Израиле официально обратилось за израильскими системами ПВО. В украинском письме отмечена серьезность «двухнедельных разрушительных атак России с использованием иранских беспилотников» и содержится предупреждение, что «положительный опыт, полученный Ираном по использованию вышеуказанного оружия в Украине, приведет к дальнейшему совершенствованию иранских систем», что представляет собой прямую угрозу всему Ближнему Востоку (как следует из цитат текста этого письма в Axios).

В письме своего посольства Украина запрашивает «рассмотрение возможностей поставок» израильской системы ПВО «Железный купол», которая в последний раз продемонстрировала 97-процентный успех – при перехвате почти 600 ракет, выпущенных из сектора Газа в течение нескольких дней в августе.

Другие израильские системы ПВО, также запрошенные Украиной в своем письме, – это Barak-8, David’s Sling и Arrow Interceptor, комплексы передовых эшелонированных средств ПВО, которые могут перехватывать ракеты средней и большой дальности, а к настоящему времени все чаще используются для перехвата беспилотников.

Помимо этого, в украинский запрос были включены и заведомо нереальные пожелания, такие как новейшая система Iron Beam – высокоэнергетическая лазерная система оружия, разработанная израильским производителем Rafael пока что лишь на стадии отдельных прототипов. Украинцы также запросили у израильтян и системы противоракетной обороны Patriot, хотя эта система производится США и развернута американскими войсками на Ближнем Востоке.

«При том, что у армии США есть две батареи «Железный купол», администрация Байдена не подавала даже никаких намеков о том, что собирается отправить их на Украину», – напоминает The Hill.

Несколько отдельных голосов в Израиле заявили, что продажи Ираном беспилотников и ожидаемые продажи им тактических ракет для России являются достаточной причиной, чтобы оправдать военные поставки, но такие мнения – в явном меньшинстве.

«Мы сами являемся страной, находящейся в состоянии войны, и я не думаю, что мы можем позволить себе опустошать наши склады. Да, мы экспортируем оружие. Мы являемся одним из 10 крупнейших экспортеров вооружений в мире. Но это означает, что если вам нужна израильская система, вы должны как минимум заключить контракт и ждать, пока она будет произведена», – сказал Узи Рубин, основатель и первый директор Организации противоракетной обороны Израиля, ныне – научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS).

Он также добавил: «Израиль объявил о нейтралитете, потому что у нас есть значимые отношения с Россией. Я не думаю, что мы можем легко отказаться от этого», и напомнил: Россия уже решительно предупредила о разрыве отношений с Израилем, если Иерусалим изменит свою позицию.

«В Израиле в ноябре должны пройти выборы, и общественность не оказывает особого давления на правительство, чтобы оно более решительно поддерживало Украину. Данные опроса показали, что только 22% израильтян поддержали бы отправку военной помощи Украине, а также – то, что избиратели более сосредоточены на росте стоимости жизни», – отметили в The Hill.