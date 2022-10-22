Боевые действия украинских вооруженных формирований, противостоящих России, «поглотили невероятное количество артиллерийских снарядов, более миллиона из которых были предоставлены только от США», отметил военный обозреватель The Drive Говард Альтман. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно последним данным Пентагона, «США предоставили Украине более миллиона боеприпасов для гаубиц» с тех пор, как они начали поставлять этот тип вооружений в виде своей «военной помощи». Это включает в себя до 903 000 стандартных 155-мм гаубичных снарядов, 3000 управляемых снарядов M982 Excalibur, 7000 снарядов дистанционной противотанковой противоминной системы (RAAMS), а также 180 000 гаубичных снарядов 105-мм калибра.

«В общей сложности это около 1,1 миллиона снарядов, общий вес которых превышает 50 000 тонн, что почти в два раза больше, чем у Статуи Свободы», – отмечает Альтман.

Упомянутый «стандартный» 155-мм снаряд M795 является штатным боеприпасом для 155-мм буксируемых гаубиц M777, используемых армией и корпусом морской пехоты США. По информации его производителей (General Dynamics и ряда других оборонных компаний США), это стальной осколочный снаряд типа HF1 весом 47 кг, наполненный 11 кг тротила или IMX-101, «совместимый со всеми текущими и будущими буксируемыми и самоходными 155-мм гаубицами».

Снаряд того же калибра M982 Excalibur — управляемый, он использует GPS и инерциальное наведение для нахождения цели, а также увеличивает дальность поражения.

Боеприпас RAAMS представляет собой 155-мм артиллерийский снаряд, содержащий девять отдельных противотанковых мин, которые выбрасываются на участке конечной фазы траектории полета снаряда. Снаряды данного типа можно использовать для быстрой постановки минных заграждений, чтобы затруднить передвижение бронетехники противника.

«Хотя внедрение реактивных систем залпового огня, таких как M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), и управляемых 227-мм реактивных снарядов M31 для стрельбы из них дало Украине более широкий радиус действия на поле боя, гаубицы были и остаются самой главной опорой» огневой поддержки войск, отмечает обозреватель The Drive.

При этом он предупреждает: «С таким большим количеством стандартных гаубичных снарядов, отправленных в Украину, растет беспокойство по поводу того, достаточно ли боеприпасов остается у самих США, если они втянутся в собственный крупный военный конфликт». Американские военные сейчас проводят «глубокое изучение производственной базы по выпуску боеприпасов», чтобы определить, как далее можно будет «поддержать Украину, одновременно защищая собственные потребности в поставках».

Руководство Армии США уже официально запросило у Конгресса 500 миллионов долларов в год на модернизацию американских заводов по производству боеприпасов, но пока что, согласно информации Wall Street Journal, «полагается на существующие контракты» и «не подписала новые, с учетом более высоких сумм, которые ей понадобятся для пополнения своих запасов».

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в 2023 финансовом году Армия США планировала закупить только 29 000 основных осколочно-фугасных снарядов M795. «Теоретически, доступные мощности по выпуску способны выдать до 288 000 снарядов в год, хотя время выполнения данного заказа составляло 48 месяцев», отметили тогда аналитики CSIS.

Впрочем, США – не единственная страна, поставляющая Украине гаубицы и боеприпасы к ним. Страны НАТО и другие союзники Запада (около 50 государств) сформировали Контактную группу и провели уже шесть встреч с целью координации усилий по обеспечению оружием Украины. «Поскольку боеприпасы M795 относятся к единому стандарту НАТО, эти снаряды может поставлять более десятка стран», – отмечают в свое отчете эксперты CSIS.