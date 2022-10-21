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Крупная стриминговая компания Netflix на своем YouTube канале сообщила о планах начать съемки своего нового сериала по мотивам известного романа «Сто лет одиночества», который был написан Габриэлем Гарсиа Маркесом.

В своем видеообращение Netflix показали, как будут выглядеть декорации главной локации сериала – города Макондо. В оригинальном произведение этот город стал местом, где и разворачивались все главные события романа.

Снимать сериал планируют в Колумбии. Для лучшей проработки сюжета сериала к работе планируют подключить и сыновей знаменитого писателя, а именно Гонсало Гарсиа Барча и Родриго Гарсиа. Дату, когда состоится премьерный показ нового сериала, пока что никто не сообщает.

Напомним, что роман «Сто лет одиночества» был опубликован еще в 1967 году. Жанр романа можно квалифицировать, как магический реализм. Обычно в таких произведениях мистика тесно вплетена в реализм обычной жизни.

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