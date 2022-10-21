Нашумевший сериал от Netflix «Ведьмак», снятый по мотивам цикла книг польского писателя Анджея Сапковского, получил продолжение на четвертый и пятый сезоны. На Интернет-ресурсе Redanian Intelligence появилась информация о том, что сценаристы уже вовсю работают на созданием четвертого а также пятого сезонов популярного сериала. Работа по написанию сценария только началась, поэтому, скорее всего, займет практически весь 2023 год.

Также отмечается, что съемки четвертого сезона вряд ли успеют начаться до лета 2023 года. Состав сценаристов остается тот же, что и в первых трех сезонах шоу. Среди них Майк Островски, Лорен Хиссрич, Меттью Д’Амброзио и другие. Стоит отметить, что Д’Амброзио сообщил своим подписчикам, что он получил повышение и стал продюсером сериала.

Что касается приквела «Ведьмак: Происхождение», то ждать осталось уже не так долго. Премьера должна состояться в декабря 2022 года. А вот третий сезон «Ведьмака» на данный момент в процессе постпродакшена. Напомним, что в сериале роль главного героя (Геральда из Ривии) исполняет британский актер Генри Кавилл.