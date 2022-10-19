Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооруженные силы Украины накапливают большие резервы в районе Херсонской области. Киевское руководство отдало приказ собрать достаточное количество военной техники и живой силы для дальнейшего наступление на Херсон. Об этом Стремоусов рассказал в эфире телепередачи «Соловьев LIVE».

По словам заместителя главы области, им поступила информация о том, что противник стянул в данном направлении десятки тысяч солдат, в том числе и огромное количество бронетехники.

Напомним, что украинское руководство планирует захватить бывшие украинские территории, жители которых, по итогам проведенных референдумов, приняли решение войти в состав Российской Федерации. Есть информация того, что Украина формирует специальные отряды полиции, предназначенные для зачисток и фильтрации населения по американской методике.