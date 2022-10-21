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ВС РФ превращают Херсон в неприступную крепость и намерены оборонять город до последнего, заявил агентству РИА Новости замглавы военной-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он пояснил, что российские военные ставят перед собой две ключевые цели – не допустить в город украинские националистические формирования, а также обеспечить защиту мирного населения Херсонской области. Именно поэтому была объявлена эвакуация гражданских в безопасные регионы России.

«Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего», – заявил Стремоусов.

Напомним, что Киев в боях на Херсонском направлении использует небольшие группы боевиков для разведки боем, а также задействует разнообразную бронетехнику не менее, чем из 10 стран мира.

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