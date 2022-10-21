На Херсонском направлении ВСУ задействовали бронетехнику и вооружении не менее 10 стран мира, заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он подчеркнул, что Киеву это не особо помогает, так как все попытки наступления отражаются российскими ВС.

Так, в ходе боевых действий замечена одна американская бронемашина International MaxxPro, натовские самоходные зенитные установки, САУ PzH-2000 из Германии и AHS Krab из Польши. Последняя также поставила Украине танки Т-72 с «начинкой» по натовским стандартам, которые также использовались под Херсоном.

Кроме того, ВСУ задействовали японские и британские пикапы, приспособленные для установки пулеметов, австралийские и нидерландские бронеавтомобили Bushmaster и YPR-765, БТР Saxon из Великобритании и Kirpi из Турции.