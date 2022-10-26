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Сообщается о том, что заместитель главы Херсонской области пообещал защищать и отстаивать Херсон всеми возможными способами.

Херсонскую область сдавать ВСУ никто не планирует.

Замглавы области успокоил общество и сказал, что Россия не отступит и кинет своих граждан.

Стремоусов утверждает, что попытки ВСУ захвата Херсона могут обернуться для них самой верной смертью.

Около недели назад власти Херсона попросили граждан переместиться на левый берег Днепра с целью создания оборонительных конструкций от наступления врага на правом берегу реки.

Раннее сообщалось о том, что украинские военные перекидывают свои силы в направлении Херсона и Запорожья. Специалисты утверждают, что именно в этих точках ожидаются атаки ВСУ. Россия готовится к боям за свои территории.

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