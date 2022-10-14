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Издание Московский Комсомолец опубликовало мнение бывшего премьер-министра Российской Федерации Сергея Степашина о том, что Владимир Путин стал принимать в отношении Запада более жесткие решения, нежели это было раньше. По его мнению, такая реакция президента РФ связана с тем, что западные страны решились на «обман» России.

«Он стал более жестким по отношению к тем, кто обманул его и нашу страну», – подчеркнул экс-премьер РФ. Степашин также отметил, что в то время, когда Путин сменил его на посту премьера, он имел надежды о серьезной «дружбе» с западными странами. Однако ситуация сложилась несколько иначе.

Напомним, что Сергей Степашин занимал пост премьер-министра Российской Федерации с 19 мая по 9 августа 1999 года. После этого, данную должность занял Владимир Владимирович Путин. А с 26 марта 2000 года Путин официально был избран президентом Российской Федерации.

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