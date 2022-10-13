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10 октября российские ВС начали возвращать себе инициативу в спецоперации на Украине. Они освободили три населенных пункта под Красным Лиманом, а также нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре в 14 регионах.

Эксперт Михаил Ошеров рассказал сайту «Русская весна», что под удар попал и Львов, где была поражена электроподстанция. Это оставило город без света, о чем сообщают многочисленные видео и фотографии в Сети.

По мнению эксперта, ВС РФ все же выбрали малозначительные цели. Так, в том же Львове электроснабжение было восстановлено всего за один день, из-за чего стоимость крылатой ракеты оказалась гораздо больше, чем нанесенный ею ущерб.

Ошеров напомнил, как действовали войска НАТО в Югославии в 1999 году. Они атаковали турбинные и машинные залы тепловых электростанций, а также узловые подстанции систем электроснабжения. Это позволило оставлять не у дел сразу несколько энергосистем, существенно осложняя их восстановление. Уже спустя несколько дней югославские ВС не могли оказывать сопротивление американской агрессии.

ВС РФ тоже должны атаковать генерирующие мощности, бить по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям. Также имеет смысл наносить удары по инфраструктуре АЭС, вынуждая Киев их остановить. Для этого можно задействовать всего одну мощную ракету «Кинжал» вместо нескольких дорогостоящих «Калибров», поражающих малозначительные цели.

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