Англоязычное издание-обозреватель The Economist опубликовало материал, в котором сообщила о промахах Штатов во время поставок своих вооружений на Украину. Эксперты увидели подвох в поставках вооружений для Киева.

По сообщению издания «Свободна Пресса», американская оборонная промышленность является достаточно уязвимой из-за экономических проблем в стране, включая высокий рост безработицы и большой риск роста инфляции. Преимущественно для осуществления военных проектов в бюджете заложены средства равноценные прошлогодним. В связи с этим средств не будет хватать на полноценную оплату рабочей силы и стоимости материалов.

Центр стратегических и международных исследований оценил данную ситуацию. Так, годы объединения составных частей системы оборонной промышленности США сделали линии поставок непрочными. В материале обозревателя уточняется, что квалифицированных сварщиков просто не хватает, корпорации решили сосредоточиться на производстве военной техники с высокой добавочной стоимостью и при этом с невысокими затратами труда.