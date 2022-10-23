Как сообщает американский еженедельник The New Yorker, ссылаясь на одного, пожелавшего остаться неизвестным, американского чиновника, официальные власти Вашингтона пока не планируют передавать украинской стороне дальнобойные ракеты типа ATACMS. Главной причиной такого решения является очень бурное желание киевской власти нанести с их помощью сокрушительный удар по территории Крыма.

Как сообщил все тот же источник, Вашингтон запретил украинской стороне наносить любые удары по Крыму с использованием американского оружия. Неизвестный чиновник выразил утверждение, что президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что Крым это такая же часть России, как и, например, Санкт-Петербург. Также он добавил, что для того, чтобы не допустить усиление эскалации в украинском конфликте, американские власти не разрешают бить по Крыму.

Все тот же американский чиновник также добавил, что США не могут поставить Украине достаточное количество HIMARS, потому что их просто нет в наличии на складах. Точно так же дела обстоять и с системами ПВО, по данным все того же источника.