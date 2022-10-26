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Специалисты сообщают о том, что на данный момент Америка способствует созданию вокруг России напряженную ситуацию, которая, по мнению Запада, сможет ослабить положение Москвы.

Есть информация о том, что в скором времени США смогут инициировать конфликт на территории Корейского полуострова. По мнению экспертов, спровоцированный конфликт может вполне вероятно положительно закончиться для США.

Специалисты так же отмечают, что таким способом США смогут ослабить Китай и Россию, перенеся их внимание на Корею.

Также эксперты уверены, что на данный момент рано начинать конфликт на корейском полуострове. Все внимание США сейчас сфокусировано на Украину и Тайвань, но напряженность во всем мире все равно возрастает с каждым днем.

Раннее сообщалось о том, что после выступления лидера Китая, Вашингтон решил увеличить финансирование некоторых отраслей оборонной промышленности.

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