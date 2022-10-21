В рамках Сингапурской международной кибернедели 2022 года официальные лица из двенадцати стран высказали свои позиции по наиболее актуальным вопросам информационной безопасности. Примечательно, что в этом мероприятии были одновременно представлены США, Китай и Россия, сообщает издание The Register. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Кибердипломаты по всему миру заявляют о своем стремлении к тому, чтобы Интернет был безопасным, защищенным и свободным от помех. При этом все они дружно считают, что в препятствиях к этому идеалу виноваты исключительно другие страны», – пишет издание, специализирующееся как раз на тематике цифровой безопасности.

Относительно формата обсуждения этого вопроса на мероприятии в Сингапуре, которое проходило не совместно, а в трех раздельных сессиях, в The Register отметили, что даже в такой ситуации «не обошлось без некоторых неловкостей» из-за порой диаметрально противоположных позиций стран Запада по сравнению с Россией и КНР.

В ходе первой сессии Артур Люкманов, исполняющий обязанности директора Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД России, присутствовал вместе с представителями Ганы, Мексики и Филиппин. Группа обсудила кибер-стратегии, поскольку мир вступает в цифровой бум после COVID.

По мере того как поднимались темы взаимосвязанности, общей ответственности и безграничного цифрового существования, Люкманов выступил за использование юридически обязывающих договоренностей между правительствами для установления доверия, препятствуя «милитаризации цифровой сферы».

«Некоторые страны используют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в военных целях и не скрывают этого», – сказал Люкманов, ссылаясь в качестве примера на США. «Мы должны прекратить эти действия, сесть за стол и поговорить так, как это происходит здесь, в Сингапуре, на Международной кибернеделе. Я считаю, что обсуждения здесь эффективнее, чем в ООН, потому что США делают там все возможное, чтобы ограничить подобные дискуссии», – отметил Люкманов, и добавил к этому: «Есть ведь и нормы международного права. Нельзя заставить иностранное правительство делать то, что вы хотите, но вы можете прийти к соглашению на основе взаимности».

Из выступлений коллег российского кибердипломата в The Register не выделили ничего, кроме единственного момента: «Неважно, насколько далеко Мексика находится от Филиппин или Ганы, кибербезопасность у нас развивается в одном направлении», – заявил Херардо Исаак Моралес Тенорио, мексиканский представитель, «любопытным образом исключив Россию из этого списка», – отметило издание.

Вторая сессия прошла с участием чиновников из США, Новой Зеландии, Германии и Брунея, и обсуждала преимущественно «защиту общего цифрового будущего». В частности, заместитель советника по национальной безопасности США по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер рассказала об инициативах правительства, которые, по ее словам, «направляют предпринимательский дух больших технологий к ответственному капитализму».

Представляющая Германию Регина Гринбергер пообещала «защищать существование открытого Интернета», но вводить при этом «глобальные» правила помимо добровольных руководящих принципов, которых, по ее мнению, «недостаточно для управления огромным объемом жизни и бизнеса, которые ведутся в Интернете». Она также отметила «риск, связанный со слежкой и тем, какие данные собирает и использует правительство», но далее упомянула еще один элемент, которого следует опасаться в том же плане: капитализм. А именно – того, что «частный сектор собирает значимые персональные данные, и это вызывает беспокойство».

В третьей сессии поучаствовали представители Китая, Австралии, Чехии и Великобритании.

Китайский специалист Ван Лэй отметил, что «киберпространство отражает реальный мир, со всеми его проблемами», и часто возвращался к этому тезису. В том числе он указал: «целью некоторых государственных политик является сохранение монопольной власти, а не конкуренции», и связал это с положением, когда Huawei находится в санкционных списках, потому что компания стала ведущим провайдером на рынке и тем самым мешает Западу монополизировать структуры киберпространства.

Австралиец Фикин в качестве ответного упрека заявил, что «большинство стран создают кибернаступательные возможности, но лишь немногие прозрачны в том, как это применяется». Ван ответил, что трудно доверять такому киберпространству, где союзные между собой страны сплотились для заключения односторонне выгодных лишь для себя соглашений. «Китай считает, что мы не должны превращать киберпространство в поле боя. Но некоторые страны согласны с тем, что естественно превратить его в поле битвы, потому что у них не сегодня есть преимущество», – сказал Ван.