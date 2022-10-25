Как сообщает «Военное обозрение», киевские власти, с самого начала проведения на ее территории силами армии России специальной военной операции, пытались превратить остров Змеиный в некий символ своего сопротивления. Таким образом, маленький клочок суши в Черном море, который расположен недалеко от Одессы, стал одним из главных символов «перемог» ВСУ.

В начале СВО, командование Украины сообщило, что гарнизон острова, который состоял из измаильских пограничников и бойцов 35-ой отдельной бригады морской пехоты, погиб в полном составе. Хотя в действительности весь гарнизон острова сдался без оказания сопротивления российским военным и остался жив.

Затем киевский режим предпринимал неоднократные попытки вернуть остров под свой контроль. Командование ВСУ вело постоянный обстрел территории Змеиного, и регулярно отправляло туда своих десантников. В результате этих действий безвозвратные потери Украины составили 50 спецназовцев, четыре самолета, 30 беспилотников, 10 вертолетов и три катера.

Однако 30 июня российские военные покинули территорию острова в качестве так называемого «жеста доброй воли». Поэтому уже 4 июля киевские власти заявили о возвращении контроля над островом. В качестве информационной компании на остров были высажены бойцы спецназа, которые сфотографировались с украинским флагом.

Теперь же в эфире одного из украинских телеканалов военнослужащий батальона «Традиции и порядок» ВСУ сообщил, что по его данным командир отделения спецназа погиб. Детали его смерти не сообщаются. Похороны прошли в прошлую субботу.