Вооруженные силы Украины не перестают предпринимать попыток прорвать линию обороны союзных сил на всех фронтовых участках. Так группой специального назначения Народной милиции Донецкой Народной Республики был выявлен и уничтожен противник.

Используя в ночное время тепловизоры, бойцы ДНР смогли вычислить местонахождение колонны ВСУ. После чего была задействована артиллерия. Серией противотанковых ракет спецназовцам удалось обезвредить противника. По итогу было ликвидировано большое количество военной техники ВСУ и личного состава. В результате этого, большой участок фронтовой зоны напоминает кладбище военной техники.

Напомним, что за прошедший день в результате боевых столкновений Народной Милицией Донецкой Народной Республики с украинскими подразделениями, противник понес большие потери. Так вооруженные силы Украины потеряли 70 человек личного состава а также несколько единиц тяжелой военной техники.