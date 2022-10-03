Украинское наступление в «Андреевской кишке» под Херсоном с треском провалилось, но Киев всеми силами пытается замолчать фиаско. Он бросает новые подразделения в атаки на Давыдов Брод, однако и там терпит одно поражение за другим, передает “Свободная пресса”.

Последнее наступление стало особенно примечательным, так как ВСУ пошли в бой крупными силами. Джипы с пулеметами и почти 5 десятков танков выдвинулись ночью, старались держаться как можно ближе к лесополосе, но в поле зрения российского беспилотника все же попали. Дрон сбросил на головы противнику несколько взрывных устройств, а также предупредил артиллерию о незваных гостях.

Кратковременный бой завершился с ожидаемым результатом. Боевики пытались заехать в лесополосу на танках, чем только осложнили себе жизнь. В итоге 31 боевая машина уничтожена, 240 боевиков ликвидировано, а остальные просто сбежали.

Напомним, что ранее псковские десантники, защищающие Давыдов Брод заявили, что не собираются покидать населенный пункт и продолжат жечь противника, как делали это и раньше.