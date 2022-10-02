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После провального наступления ВСУ на Давыдов Брод с потерей большого количества бронетехники, Киев предпринял еще одну попытку атаковать. И все с тем же «успехом». Псковские десантники, уверенно отражающие удары противника, заявляют, что не собираются оставлять населенный пункт и будут продолжать жечь укронацистов, как делали это и раньше, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Военный корреспондент Семен Пегов отметил, что на Херсонском направлении бойцам ВДВ приходится сражаться в условиях численного превосходства противника. Однако они не унывают, грамотно проводят разведку и тут же накрывают пытающиеся приблизиться подразделения ВСУ мощным артиллерийским огнем.

Напомним, что в ночь на 2 октября враг пошел в атаку, задействовав не менее 50 единиц техники. Но мощный огонь артиллерийских подразделений ВДВ заставил их бросать боевые машины и со всех ног убегать на исходные позиции.

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