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Проблема приграничных населенных пунктов Белгородской области заключается в том, что их технически сложно прикрыть средствами противовоздушной и противоракетной обороны. ВСУ продолжают регулярный обстрел Белгородской области, причем количество обстрелов начало расти еще с 7 октября. Об этом сообщает издание «Свободная Пресса». Преимущественно попадания приходятся на Белгородский район и Белгород, Шебекинский округ а также Шебекино, Валуевский округ и Грайворонский округ.

По сообщению военного корреспондента Александра Коца, который находился в самом эпицентре обстрела в селе Муром сообщил, что прилеты ракет были по всему населенному пункту. И это является уже обычным делом в Шебекинском районе.

По словам автора материала, обстрелы по Белгороду некоторые «советчики» предлагают прекратить путем удара по Харьковской области. Но автор сообщает, что не все так просто. Во-первых, там находится большое количество русских людей, которых надо освободить из-под гнета киевского режима. Во-вторых, на Харьковщине ВСУ сделали мощную военную фортификацию и усилили группировки войск на том направлении. В свою очередь, есть информация, что в Черниговскую область были переброшены иностранные наемники. По своей сути – это натовское специальное подразделение.

Поэтому перед Россией стоит задача намного серьезней, чем просто заблокировать обстрелы Белгорода. Помимо этого необходимо спаси русских людей, которые ждут российских бойцов в Черниговской, Харьковской, Киевской областях.

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