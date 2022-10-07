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У многих пар, несмотря на длительные пребывания в отношениях, появляются проблемы с высказываниями о своих эротических желаниях. Но чтобы совместная жизнь приносила паре удовольствие, то психологи утверждают, что озвучивать свои сексуальные потребности партнеру все же необходимо.

Так, психолог и соавтор проекта VNUTRI.PRO Елена Сидоренко поделилась своим мнением по поводу вышеупомянутой проблемы. Она считает, что даже скромному и застенчивому человеку будет несложно написать письмо своей второй половинке, в котором стоит описать свои желания относительно их совместной романтической и интимной жизни.

Также стоит задать наводящие вопросы партнеру, относительно методов расслабления, любимых поз в сексе, видов прелюдий и т.д. Такой простой, но в то же время, оригинальный способ является очень эффективным.

Психолог уверена, что такие письма следует написать обоим партнерам и вручить их друг другу. А полученную из них информацию постараться реализовать уже на практике.

 

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