Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» на своем Telegram-канале, военнослужащие армии Российской Федерации, которые служат в группировке «Отважные», не прекращают уничтожать позиции вооруженных сил Украины.

На линии фронта в районе населенного пункта Красный Лиман подразделениями Российской Федерации продолжается работа по выявлению опорных пунктов и мест, в которых противник скапливает большие силы личного состава и различной легкой и тяжелой бронированной техники.

После выявления таких мест, подразделениями реактивной артиллерии в методичном порядке происходит нанесение огневого поражения противнику. Таким образом, российские военнослужащие предотвращают попытки противника скопить достаточно сил и средств для обеспечения своего контрнаступления.

В данном случае результатом такой методичной работы российских артиллеристов является применение тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которыми они уничтожают укрепленные районы противника возле Красного Лимана.