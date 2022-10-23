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Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» на своем Telegram-канале, военнослужащие армии Российской Федерации, которые служат в группировке «Отважные», не прекращают уничтожать позиции вооруженных сил Украины.

На линии фронта в районе населенного пункта Красный Лиман подразделениями Российской Федерации продолжается работа по выявлению опорных пунктов и мест, в которых противник скапливает большие силы личного состава и различной легкой и тяжелой бронированной техники.

После выявления таких мест, подразделениями реактивной артиллерии в методичном порядке происходит нанесение огневого поражения противнику. Таким образом, российские военнослужащие предотвращают попытки противника скопить достаточно сил и средств для обеспечения своего контрнаступления.

В данном случае результатом такой методичной работы российских артиллеристов является применение тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которыми они уничтожают укрепленные районы противника возле Красного Лимана.

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