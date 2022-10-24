Ход специальной военной операции на Украине в последние недели серьезно изменился после точечных ударов России по критически важным объектам украинской инфраструктуры. На этом фоне недавние заявления США о «сложностях» в будущих поставках Украине современного оружия «приводят Зеленского в отчаяние», пишет китайский портал Sohu. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Министерство обороны США заявило о возможных свертывании и даже приостановке поставок высокоточного оружия в Украину. В результате украинская армия имеет основания запаниковать», – отмечает Sohu.

Издание напоминает, что с помощью США и других западных стран украинская армия серьезно обновила свой арсенал вооружений и военной техники, которые к тому же были основательно потрепаны уже с первых дней боевых действий. В настоящее время Украина полностью зависит от оружия, предоставляемого Западом. Страны-поставщики этого оружия – это в основном Европа и США.

Военные поставки от стран НАТО делятся на два типа: одна ее часть – это техника, оставшаяся от бывшего Советского Союза, в основном из Польши и других стран, ранее входивших в Организацию Варшавского договора; другая часть – отдельные типы вооружений стран-членов НАТО, в основном произведенные в США.

Относительно первого из упомянутых выше типов вооружений, что чаще всего отмечают многие военные эксперты, у США и Европы вот-вот исчерпаются их запасы в хранилищах. А наращивать поставки оружия собственного производства в НАТО также не желают, указывая на необходимость поддерживать собственную боеспособность на должном уровне.

«Разумеется, когда мы говорим о том, что западные запасы вооружений вот-вот закончатся, это не означает, что у них заканчиваются их собственные запасы оружия. Это значит, что у них заканчиваются те запасы оружия, которые они могут предоставить Украине», – уточняет Sohu.

Кроме того, по мнению издание, это также отражает старую проблему, сложившуюся для Запада: его деиндустриализацию. «Из части вооружений, предоставленных Украине западными странами, нетрудно обнаружить, что оружие американского производства лучше европейского как по количеству, так и по мощности. Это как раз и есть одно из проявлений европейской деиндустриализации», – пишет китайский портал.

Когда в нынешний критический момент для ситуации на Украине США объявили, что приостанавливают поставки Киеву высокоточного оружия, это также во многом связано с их собственной деиндустриализацией. В последние десятилетия американские элиты Уолл-Стрит предпочитали манипулировать с «финансовой экономикой», что постепенно снижало роль промышленных производств, в том числе военных. Во времена администрации Трампа произошло некоторое пробуждение производственной активности в сфере ВПК, но слишком поздно и недолго, чтобы заметно изменить ситуацию.

«Теперь, если США даже очень захотят и дальше поставлять свои системы вооружений Украине, им придется притормозить, ведь скорость их производства не так высока, как скорость потребления», – отмечает Sohu.

Во-вторых, пишет издание, «только если конфликт между Россией и Украиной будет продолжаться как можно дольше, стратегия США на подчинение Европы может стать наиболее успешной». Таким образом, даже за тем, что США «свертывают» поставки своих современных вооружений для Украины, прямо просматриваются их «стремления дальнейшей наживы».

Ранее издание discover24.ru сообщало, что США ищут более дешевые заменители для поставки ключевых вооружений в Украину, что аналитики Military Watch связали с другими проявлениями «чрезмерного истощения» собственных американских запасов современного оружия.