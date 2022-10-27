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Как сообщает издание РИА Новости, российский снайпер, с позывным «Рубик» из отряда разведчиков, рассказал историю, как ему удалось подбить украинскую БМП-2 из крупнокалиберной винтовки.

Как рассказывает «Рубик», их отряд вел активные разведывательные действия, когда на них вышла БМП-2 противника и открыла огонь. Благодаря точному выстрелу из крупнокалиберной винтовки удалось заклинить башню бронированной машины, после чего она вынуждена была откатиться назад, завершил свой рассказ снайпер.

Также «Рубик» рассказал, что снайперы, которые служат в разведывательных отрядах, участвуют в вылазках, сборе информации о противнике и занимаются непосредственным поражением личного состава и техники противника. По словам снайпера, чтобы выявить слабое место в обороне противника иногда может уйти и две-три недели. При этом всегда присутствует риск того, что тебя обнаружат, и начнется жесткий бой. Он добавляет, что самое неприятное, когда отряд обнаруживают еще на подходе, тогда вся группа попадает под плотный огонь артиллерии врага.

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