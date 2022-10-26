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Смольный заявил, что в случае ЧС техногенного и природного характера петербуржцев будут эвакуировать в семь «безопасных» районов.

Среди них Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский и Петродворцовый. При этом адреса убежищ чиновники из администрации города не сообщили. Тем временем помещения, где будут вынуждены прятаться горожане, совершенно не оборудованы и провести там много времени, не получится. Речь идет о низких смрадных подвалах жилых домов (зачастую залитых водой) или подземных паркингах.

СМИ не раз обращали внимание, что с начала военной спецоперации на Украине в Сети появились карты с отметками убежищ, однако доверять им не стоит. Смольный также сообщал, что эта информация ложная.

Тем временем последняя масштабная инвентаризация в «зданиях и сооружениях, необходимых для укрытия населения» проходила в городе в конце 2015 года. Почему власти до сих пор не озаботились тем, чтобы привести их в должный вид, не ясно.

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