Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, некоторые объекты энергетической инфраструктуры страны получили значительные повреждения. Последствия разрушений можно наблюдать на фотографиях, которые были опубликованы ГСЧС Украины. Напомним, что этой ночью российские войска снова обстреляли дронами-камикадзе «Герань-2» объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщили в украинской службе по чрезвычайным ситуациям, для того чтобы ликвидировать последствия ударов российских дронов было задействовано 48 спасателей и 8 единиц специальной техники. По заявлению украинской стороны пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, что с 10 октября возобновились массированные обстрелы высокоточным оружием объектов энергетической инфраструктуры Украины. Вооруженные силы Российской Федерации начали широко применять ударные дроны «Герань-2» для поражения не только военных целей, но и объектов критической инфраструктуры.