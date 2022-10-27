ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, некоторые объекты энергетической инфраструктуры страны получили значительные повреждения. Последствия разрушений можно наблюдать на фотографиях, которые были опубликованы ГСЧС Украины. Напомним, что этой ночью российские войска снова обстреляли дронами-камикадзе «Герань-2» объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщили в украинской службе по чрезвычайным ситуациям, для того чтобы ликвидировать последствия ударов российских дронов было задействовано 48 спасателей и 8 единиц специальной техники. По заявлению украинской стороны пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, что с 10 октября возобновились массированные обстрелы высокоточным оружием объектов энергетической инфраструктуры Украины. Вооруженные силы Российской Федерации начали широко применять ударные дроны «Герань-2» для поражения не только военных целей, но и объектов критической инфраструктуры.

Вам может понравиться

Economist считает удары ВС РФ по энергосетям Украины эффективными

Британское издание пишет о том, что удары России по объектам инфраструктуры Украины вполне компетентны и эффективны. Данные удары начали наноситься непосредственно после диверсии на Крымском мосту. Недавно президент Украины заявил

Спецназ НМ ДНР превратили военную технику ВСУ в руины

Вооруженные силы Украины не перестают предпринимать попыток прорвать линию обороны союзных сил на всех фронтовых участках. Так группой специального назначения Народной милиции Донецкой Народной Республики был выявлен и уничтожен противник.

Полковник США отметил странность в политике США в отношении Украине

РИА Новости сообщают о том, что, по мнению американского полковника, политика США по Украине демонстрирует критическое положение украинской армии. Данный факт подтверждается тем, что экс-директор ЦРУ на днях сообщил, что