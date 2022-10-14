Увеличившаяся интенсивность ракетных обстрелов по военным и инфраструктурным объектам в Украине снова показала всю неэффективность ПВО ВСУ. Тем не менее, киевские власти упорно продолжают заявлять, что большую часть российских ракет успешно сбивают.

Но что делать, если прямые факты говорят об обратном. Одному из местных жителей Тернопольской области удосужилось стать очевидцем, да еще и заснять на видео момент попытки перехвата российской ракеты «Калибр» средствами ПВО. На кадрах можно отчетливо рассмотреть в небе четыре следа от пусков ракет противовоздушной обороны, а тем временем российская ракета продолжает свой полет дальше без последствий. Даже очевидцу событий пришлось констатировать, что это очень грустно.

Но киевские власти пытаются извлечь выгоду из любой ситуации и уже начали активно запрашивать средства ПВО у своих западных партнеров. Первыми уже откликнулись власти в Вашингтоне и пообещали в ближайшем будущем передать Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS.