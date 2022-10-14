Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Увеличившаяся интенсивность ракетных обстрелов по военным и инфраструктурным объектам в Украине снова показала всю неэффективность ПВО ВСУ. Тем не менее, киевские власти упорно продолжают заявлять, что большую часть российских ракет успешно сбивают.

Но что делать, если прямые факты говорят об обратном. Одному из местных жителей Тернопольской области удосужилось стать очевидцем, да еще и заснять на видео момент попытки перехвата российской ракеты «Калибр» средствами ПВО. На кадрах можно отчетливо рассмотреть в небе четыре следа от пусков ракет противовоздушной обороны, а тем временем российская ракета продолжает свой полет дальше без последствий. Даже очевидцу событий пришлось констатировать, что это очень грустно.

Но киевские власти пытаются извлечь выгоду из любой ситуации и уже начали активно запрашивать средства ПВО у своих западных партнеров. Первыми уже откликнулись власти в Вашингтоне и пообещали в ближайшем будущем передать Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS.

Вам может понравиться

Американские ЗРК NASAMS ждет судьба Javelin и HIMARS – заявление Кнутова

Известный военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что неонацистские власти Киева зря злорадствуют на фоне ожидания новых поставок западных систем ПВО. Ведь российские военные прекрасно знают, как уничтожить западные системы противоракетной

Британский телеканал приобрел для своего шоу картину, которую нарисовал Гитлер

Издание РИА Новости, ссылаясь на британский ежедневник The Guardian, сообщает, что популярный телеканал Channel 4 купил картину для своего телешоу, автором которой является Адольф Гитлер. Картина была приобретена для съемок

У России может появиться сухопутная граница с Америкой

Как пишет издание РИА Новости, изменениям могут подвергаться не только государственные границы, но и границы целых материков. Ученые уверяют, что когда-то давно в мире был один большой суперконтинент. Поэтому не