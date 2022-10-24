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На днях губернатор Петербурга Александр Беглов побывал на одном из полигонов Западного военного округа, где выступил с речью перед мобилизованными. Он рассказал, что сегодня выпало такое время, когда необходимо встать на защиту своей Родины. В частности, он подчеркнул, что время выбирает, кому быть на передовой, а кому – губернатором. Прокомментировать заявление градоначальника журналисты издания NW24 попросили предпринимателя Евгения Пригожина.

«Я ничего не могу сказать про комментарий Александра Дмитриевича. Но могу сказать, что когда я рос в пригороде Петербурга под названием Ржевка и бегал с деревенскими мальчишками по дворам, у нас говорили “кто-то — нормальный пацан, а кто-то — бздило”. Безусловно, я не имею в виду губернатора», приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал губернатора Беглова за неутешительные промежуточные итоги по частичной мобилизации в Петербурге. По его мнению, исправить все недочеты и улучшить ситуацию в регионе можно только прогнав поганой метлой таких, как нынешний глава города.

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