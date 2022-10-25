Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что украинские власти могут применить ядерное оружие по той причине, что не добиваются успехов на Харьковском направлении а также в Херсонской области. Специалист отмечает, что киевский режим вовсю рассматривает возможность применения «грязной бомбы», так как у них, по его словам, «явно порох заканчивается».

Сладков подчеркнул, что в случае применения Украиной в сторону РФ ядерного оружия, даже тактического назначения, Россия ответит без промедления. Один удар, по словам военкора, должен быть на границе Украины и Польши, а второй в юго-восточной стороне Киева. «Это послужит показательным уроком остальным, что мы не дрогнем», зарезюмировал Сладков.

Напомним, что ранее Сергей Нарышкин, начальник Службы внешней разведки РФ, обратился к международному сообществу с призывом о недопущении возможности приобретения Украиной ядерного статуса. Он отметил, что Запад не должен допустить того, чтобы у киевского режима была возможность получить или создать ядерное оружие. Также Нарышкин подчеркнул, что Москва на данный момент не рассматривает применение данного типа оружия.