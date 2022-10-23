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Взрыв грязной ядерной бомбы спровоцирует на Украине сильнейшее радиоактивное заражение, по своим масштабам превосходящее аварии на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме, уверен военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал заявления о подготовке Киевом ядерной провокации, передает сайт Ura.ru.

Аналитик напомнил, что Чернобыль напоминает о себе уже почти 4 десятилетия. В зоне АЭС до сих пор высокий уровень радиации и это не изменится еще много лет.

Если Украина ради провокации нанесет удар по хранилищу ядерных отходов, последствия будут еще хуже. В этом случае радиация попадет в воду и отравит всю страну.

Напомним, что о провокации с грязной ядерной бомбой ранее рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на источники из разных стран.

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