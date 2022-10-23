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Киевский институт ядерных исследований и Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области в настоящий момент занимаются созданием «грязной ядерной бомбы». Работы практически полностью завершены, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что украинские власти обращались к Великобритании с просьбой предоставить ряд компонентов ядерного вооружения. Ссылаясь на неназванные источники, журналисты рассказали, что Киев намерен взорвать создаваемую бомбу на территории Украины.

Данная провокация позволит Киеву и Западу выдвинуть против России обвинения в использовании ядерного оружия. Это позволит, во-первых, исключить РФ из Совета Безопасности ООН, а во-вторых, оттолкнуть от Москвы те страны, которые продолжают ее поддерживать.

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