Итогом специальной военной операции ВС РФ станет полный разгром армии противника и переход всей территории Украины под контроль России. Причем произойдет это уже весной следующего года, уверенно заявил военный эксперт Константин Сивков на программе «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», передает “Московский комсомолец”.

Он напомнил, что сейчас в РФ завершается частичная мобилизация, которая позволит усилить участвующие в боевых действиях войска. Кроме того, ВС РФ уже сделали все, что могли в рамках СВО. Поэтому уже к весне 2023 года можно ожидать окончательного разгрома украинской армии.

Напомним, что ВС РФ в настоящий момент регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Киев и другие крупные города уже погрузились во тьму для экономии электроэнергии, а в столице, помимо всего прочего, вводятся беспрецедентные ограничения, призванные компенсировать дефицит мощности энергосистемы, составляющий 30 процентов.