В украинской столице отмечается увеличение дефицита мощности энергосистемы до 30 процентов, заявили власти Киева. Всему виной – повреждения энергетической инфраструктуры в результате ударов российских беспилотников «Герань-2» и крылатых ракет.

В телеграм-канале КГГА сообщается, что в такой ситуации властям ничего не остается, как аннулировать ранее составленные графики стабилизационных отключений электроэнергии и ввести более жесткие новые.

«Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания “Укрэнерго” вводит беспрецедентные экстренные ограничения», – говорится в сообщении.

Представители компании «Укрэнерго» пояснили, что свет теперь может отключаться не только на 4 часа, как предполагалось ранее, но и на большее время в зависимости от нагрузок на энергосистему.