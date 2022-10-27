ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В украинской столице отмечается увеличение дефицита мощности энергосистемы до 30 процентов, заявили власти Киева. Всему виной – повреждения энергетической инфраструктуры в результате ударов российских беспилотников «Герань-2» и крылатых ракет.

В телеграм-канале КГГА сообщается, что в такой ситуации властям ничего не остается, как аннулировать ранее составленные графики стабилизационных отключений электроэнергии и ввести более жесткие новые.

«Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания “Укрэнерго” вводит беспрецедентные экстренные ограничения», – говорится в сообщении.

Представители компании «Укрэнерго» пояснили, что свет теперь может отключаться не только на 4 часа, как предполагалось ранее, но и на большее время в зависимости от нагрузок на энергосистему.

Вам может понравиться

MI-6 обучает президента Украины Зеленского новой тактике

В условиях, когда все попытки наступления Киева эпично срываются, не успев начаться, а дроны-камикадзе ВС РФ и ракеты уничтожают остатки энергетической инфраструктуры Украины, президент страны Зеленский делает то единственное, на

Юрий Кнутов: “Спасти Крым от нападений с воздуха могут электромагнитные ружья и ПЗРК”

Украинский БПЛА в ночь на 27 октября атаковал тепловую электростанцию в Балаклаве. Удар привел к возгоранию трансформатора, который ремонтировали специалисты, вызывал возгорание, которое было в кратчайшие сроки ликвидировано. Эту атаку

Арестович: Ситуация на Херсонском направлении изменяется не в пользу ВСУ

«Рупор» украинской пропаганды Алексей Арестович заявил, что ситуация под Херсоном изменяется в худшую для вооруженных формирований страны сторону. Так он прокомментировал события на данном направлении на YouTube-канале Марка Фейгина (внесен